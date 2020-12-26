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Общество

Самара на 14 месте рейтинга самых взрывных городов России

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара заняла 14 место рейтинга самых взрывных городов России по данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market.

Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вы планируете приобретать пиротехнические изделия к Новому году? Какие? Какую сумму вы планируете потратить на пиротехнические изделия?

Россияне больше всего планируют покупать к Новому году салюты (69%), петарды (19%), бенгальские свечи (8%) и хлопушки (4%). Из тех опрошенных, кто планирует приобретение пиротехнических изделий на Новый год, 52% планируют потратить на них до 10 тыс. руб., 36% не более 5 тыс. руб. и 12% не более 2 тыс. рублей.

6% от общего числа россиян, попавших в выборку, выступают категорически против использования любой пиротехники в связи с неудачным опытом использования её ими, их родственниками и знакомыми.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 24 городах России. Общая выборка составила 2880 респондентов.

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