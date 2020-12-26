Самара на 14 месте рейтинга самых взрывных городов России

Самара заняла 14 место рейтинга самых взрывных городов России по данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market.

Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вы планируете приобретать пиротехнические изделия к Новому году? Какие? Какую сумму вы планируете потратить на пиротехнические изделия?

Россияне больше всего планируют покупать к Новому году салюты (69%), петарды (19%), бенгальские свечи (8%) и хлопушки (4%). Из тех опрошенных, кто планирует приобретение пиротехнических изделий на Новый год, 52% планируют потратить на них до 10 тыс. руб., 36% не более 5 тыс. руб. и 12% не более 2 тыс. рублей.

6% от общего числа россиян, попавших в выборку, выступают категорически против использования любой пиротехники в связи с неудачным опытом использования её ими, их родственниками и знакомыми.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 24 городах России. Общая выборка составила 2880 респондентов.