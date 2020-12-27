Последняя неделя года в Самаркой области будет морозной

Из-за снегопада на дорогах Самарской области образуются снежные заносы. Произойдет кратковременное повышение температуры воздуха, в дневные часы до слабо отрицательных значений. В начале следующей недели, после прохождения холодного атмосферного фронта, осадки прекратятся, а температура воздуха вновь понизится, сообщает Приволжское УГМС.

В воскресенье днем, 27 декабря, облачно. Сильный снег, местами метель. Ветер западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. На дорогах снежные заносы.

В понедельник, 28 декабря, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Местами до -16°С. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.

Во вторник, 29 декабря, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -13...-18 °C. Местами до -23°С. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -10...-15 °C.

В среду, 30 декабря, ночью, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -13...-18 °C. Местами до -23°С. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -10...-15 °C.