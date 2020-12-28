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Общество

Из-за долга в 1,4 млн руб. по налогам у самарской фирмы арестован офис и автомобиль

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре компания накопила долг по налогам в размере 1,4 млн рублей.

Исполнительные документы о взыскании задолженности по налогам поступили на исполнение приставам. 

В отношении компании-должника судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 109 тыс. рублей. В рамках исполнительного производства приставом-исполнителем составлены акты описи и ареста офисного помещения и автомобиля Datsun on-DO.

Должнику разъяснили, что если не будет оплачены задолженность по налогам и исполнительский сбор, то имущество реализуют в счет погашения долга. Компания полностью погасила задолженность по налогам и исполнительский сбор.

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