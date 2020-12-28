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Общество

Снегопад в Самарской области побил рекорды 25-летней давности

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Приволжского УГМС установили новый суточный максимум по количеству осадков за минувшие выходные на трех метеостанциях Самарской области.

В последний раз такое обилие снега в регионе, по наблюдениям метеорологов, наблюдалось от восьми до 25 лет назад.

Так, метеостанция в Большой Глушице зафиксировала, что в 1995 году максимальное количество выпавшего снега составило 9,6 мм, в 2020-м - 14,6 мм.

В Кинель-Черкассах погода установила рекорд впервые за восемь лет: в 2021 году здесь зафиксировали 10,1 мм осадков, в 2020-м - 15,4 мм.

В Челновершинском районе максимальное количество снега - слой в 10,4 мм - выпадало в 2010 году. За прошедшие выходные количество осадков здесь достигло 17,1 мм.

 

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