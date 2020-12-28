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Строительство Строительство и недвижимость

Набережную в Тольятти реконструирует компания "Волгатрансстрой-9"

ТОЛЬЯТТИ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершен электронный аукцион на поиск подрядчика, который займется реконструкцией набережной в Автозаводском районе Тольятти. В торгах участвовало две компании, победитель – АО "Волгатрансстрой-9".

"Волгатрансстрой-9" предложило выполнить работы за 743,9 млн рублей. Второй участник торгов — АО "Гидроремонт-ВКК" предлагал реконструировать объект за 748,2 млн рублей.

Напомним https://volga.news/article/566868.html, ранее на проектирование и реконструкцию набережной ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" выделяло 855,1 млн рублей.

Согласно госконтракту, подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы, инженерную подготовку и защиту территории, произвести устройство фундаментов и оснований, возвести несущие и наружные ограждающие конструкции, сети канализации и водоснабжения. Предусмотрены и другие виды работ. На эти цели планируется привлечь средства регионального бюджета.

Действие контракта завершится в декабре 2023 года.

 

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