В Отрадном расследуют странную смерть авторитета Константина Синджарадзе

Следственный комитет возобновил разбирательство из-за смерти авторитета Константина Синджарадзе. В ведомстве уточнили, что сейчас ждут итогов судебно-медицинской экспертизы.

Предполагаемое убийство произошло еще в 2018 году. Тогда Константин Синджарадзе освободился из мест лишения свободы и поселился в с. Тимашево в районе Отрадного. Как утверждают местные жители, Синджарадзе будто бы начал бороться с распространением наркотиков в городе. Вскоре, по словам близких мужчины, ему якобы из-за этого стали угрожать сотрудники правоохранительных органов. 20 августа 2018 г. на Синджарадзе напали возле подъезда дома и избили арматурами неизвестные. Мужчина выжил. Но позже его пригласили в пиццерию "на разговор". Затем туда пришли вооруженные люди. Синджарадзе скрылся, позже его тело нашли на местном заводе ЖБИ.

Синджарадзе похоронили. Недавно провели эксгумацию тела и нашли в нем пулю. Теперь проходит судебно-медицинская экспертиза.

Жители Отрадного высказывают в соцсетях версии о том, что якобы в этой истории могут быть замешаны местные правоохранители. Напомним, полицейские Отрадного уже фигурировали в 2020 г. в громком скандале. Так, под уголовное дело попал Рахип Ихтиаров. Предполагается, что он серьезно избил местного жителя Виталия Федосеева в кафе.