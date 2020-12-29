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Общество

В Самаре на перекрестке улиц Гагарина - Промышленности установлены знаки "движение по полосам"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на перекрестке улиц Гагарина - Промышленности установлены знаки "движение по полосам". Об этом сообщает городской дептранспорта.

Фото: департамент транспорта Самары

Поворот налево теперь осуществляется не с трамвайных путей. 

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