В Самаре на перекрестке улиц Гагарина - Промышленности установлены знаки "движение по полосам". Об этом сообщает городской дептранспорта.
Поворот налево теперь осуществляется не с трамвайных путей.
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина - Промышленности установлены знаки "движение по полосам". Об этом сообщает городской дептранспорта.
Поворот налево теперь осуществляется не с трамвайных путей.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.