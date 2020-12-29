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Общество

После введения платных парковок в Самаре во дворах установят шлагбаумы

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцы активно в соцсетях обсуждают тему введения платных парковок в Самаре, а также последствия для жителей близлежащих домов. Ведь не исключено, что водители будут оставлять свои автомобили во дворах.

Департамент транспорта Самары прокомментировал: "По опыту других городов будем отрабатывать алгоритм установки шлагбаумов во дворах".

Однако, на вопрос пользователя - "За чей счет будут устанавливаться шлагбаумы и как во дворы будет в таком случае проезжать спецтехника?", ответа не последовало.

Напомним, что 22 декабря администрация Самары подписала распоряжение, определяющее тарифы платных парковок, которые планируется внедрить в городе к концу следующего года. Противником этого нововведения стал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн: он обратился к губернатору Самарской области и главе Самары с просьбой приостановить решение об организации в Самаре платных парковок.

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