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Общество

К всероссийской акции "Елка желаний" присоединились самарские юнкоры

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К всероссийской акции "Елка желаний" присоединились юные корреспонденты самарского областного пресс-центра "Юнкор".

Ребята сложили свои карманные средства, чтобы купить подарок и организовать маленький предновогодний праздник для шестилетнего Вовы Савина. Свое пожелание мальчик оставил на открытке, размещенной на "Елке желаний", и ее сняли руководители пресс-центра.

Вова — самый младший ребенок в многодетной приемной семье — мечтал о тракторе с пультом дистанционного управления. И его желание сбылось! Сказочные Дед Мороз и Снегурочка вручили подарок маленькому самарчанину, а веселые новогодние гномы-юнкоры помогли создать предпраздничную атмосферу вокруг этого события.

В большой и дружной семье Савиных семь детей. Причем трое из них приемные. Мама Вовы, его старшего брата Гриши и семилетнего Егора Любовь Ивановна Савина рассказывает, что когда четверо родных детей выросли и завели собственные семьи, они с мужем поняли, что жить "для себя" скучно и приняли решение усыновить ребенка. А в итоге усыновили троих.

Всего в этом году в рамках благотворительной акции исполнятся мечты более трех тысяч самарских детей. Десятки "елок желаний" установлены во всех городах и районах области. Проект поддерживает правительство Самарской области и лично глава региона Дмитрий Азаров. Исполнить детскую мечту может каждый. Для этого достаточно найти ближайший адрес, где стоит "елка желаний", снять с нее открытку, приобрести подарок и отправить его адресату.

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