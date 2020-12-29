В Самаре женщину будут судить за избиение 13-летней дочери

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинение по уголовному делу местной жительницы по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки, проведенной по факту избиения подростка. В феврале 2020 г. 13-летняя девочка сделала матери замечание о чрезмерном употреблении спиртного. Из-за этого женщина избила дочь.
Во время следствия самарчанка полностью признала вину.
Дело будет направлено мировому судье участка Промышленного района Самары для рассмотрения.