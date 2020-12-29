В Самаре женщину будут судить за избиение 13-летней дочери

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Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинение по уголовному делу местной жительницы по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").