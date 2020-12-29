16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре женщину будут судить за избиение 13-летней дочери В Отрадном расследуют странную смерть авторитета Константина Синджарадзе Александру Швидаку продлили срок домашнего ареста на месяц Арестованы два адвоката из Крыма, задержанные в Самаре с 1 кг амфетамина В суд направлено уголовное дело бывшего руководителя "Газбанка"

Преступления Происшествия

В Самаре женщину будут судить за избиение 13-летней дочери

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинение по уголовному делу местной жительницы по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки, проведенной по факту избиения подростка. В феврале 2020 г. 13-летняя девочка сделала матери замечание о чрезмерном употреблении спиртного. Из-за этого женщина избила дочь.

Во время следствия самарчанка полностью признала вину.

Дело будет направлено мировому судье участка Промышленного района Самары для рассмотрения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3