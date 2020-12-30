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Общество

Топ новогодних покупок самарцев в 2020 году: электроника и детские товары

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары в канун Нового года чаще всего покупают детские товары и электронику, показало исследование аналитиков торгового комплекса "Амбар". Аналитики сравнили данные с 1 по 20 декабря с показателями за аналогичный период прошлого месяца и прошлого года.

Фото: ТК "Амбар"

Согласно данным исследования, самый высокий рост показал сегмент детских товаров (+14% к прошлому году). Вырос и средний чек: в декабре на подарки детям тратят в среднем 3500 рублей, что на 12% больше, чем в ноябре.

На втором месте - электроника и бытовая техника. Рост к прошлому году составил 9%, а к ноябрю этого года +10%. Средний чек вырос относительно ноября на 31% - 8800 рублей.

Также вырос спрос на "товары для дома", показав динамику к прошлому году в 7%, а к ноябрю - 9%. Средний чек - на уровне 3000 рублей.

Несмотря на отмену корпоративных мероприятий, жители Самары активно пополняют гардероб - товарооборот в сегменте "Одежда" вырос на 9% к прошлому году и на 10% к ноябрю. А средний чек составил около 5000 рублей.

Также аналитики отмечают восстановление потребительского спроса и плавное восстановление трафика. Данные основаны на статистике по трем торговым комплексам - ТК "Амбар", ТК "Гудок" и ТРК "Московский".

"В прошлые годы декабрьский трафик генерировали в том числе праздничные мероприятия, бесплатные новогодние елки и рождественские ярмарки. В связи с введенными в регионе ограничениями акцент в этом году был сделан на создание новогодней атмосферы - установлено больше фотозон, праздничной иллюминации, и в продолжение всех новогодних праздников посетителей будут поздравлять индивидуально Дед Мороз и Снегурочка. Рост посещаемости в декабре к ноябрю составил 5%, а товарооборот вырос на 9%, что практически сопоставимо с данными прошлого года", - сообщила администрация торгового комплекса "Амбар".

Гид потребителя

Фото на сайте

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