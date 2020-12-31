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Преступления Происшествия

Самарчанка предстанет перед судом за ограбление новой знакомой

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары обратилась местная жительница, которая рассказала, что она познакомилась с женщиной. Они вместе проследовали в сторону ближайшего магазина. По дороге, как пояснила 45-летняя потерпевшая, возле одного из домов на Пугачевском тракте ее новая знакомая резким движением вырвала из рук сумку, после чего убежала.

По информации участковых уполномоченных полиции, к совершению преступления могла быть причастна ранее судимая за разбой местная 49-леттняя жительница. Располагая сведениями о возможном местонахождении разыскиваемой, участковые в тот же день задержали ее. В совершении преступления она призналась. Похищенное возвращено законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

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