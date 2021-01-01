В регионе из-за тумана объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области в ближайшие три часа ожидается туман при видимости 500 метров и менее, с сохранением до конца дня и вечером. Объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82