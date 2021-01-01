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Общество

В регионе из-за тумана объявлено штормовое предупреждение

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в ближайшие три часа ожидается туман при видимости 500 метров и менее, с сохранением до конца дня и вечером. Объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). 

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82

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