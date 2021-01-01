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Общество

Скончался бывший ректор Самарского педуниверситета Игорь Вершинин

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 31 декабря в возрасте 72 лет скончался президент и бывший ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Игорь Вершинин.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким.

"От депутатов Самарской губернской думы, вузовского сообщества региона и от себя лично выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким и коллегам в связи с уходом из жизни Игоря Владимировича Вершинина.

Он был человеком высокого профессионализма, большого таланта и мастерства. Всю свою жизнь посвятил образованию, науке, педагогике и стал примером колоссальной работоспособности и искренней любви к своему делу.

Более 45 лет Игорь Владимирович Вершинин работал в педагогическом университете, который стал для него по-настоящему родным. Декан факультета иностранных языков, ректор, а затем президент — он всегда был новатором, открывающим новые страницы в истории вуза.

Бессменный президент "Альянс Франсез Самара", Игорь Владимирович открывал историю и культуру Франции для самарцев.

За время работы депутатом Самарской губернской думы он многое сделал для законодательного обеспечения важнейших социальных сфер, всегда отдавал максимум сил и энергии решению поставленных задач.

Имя Игоря Владимировича Вершинина навсегда останется в истории нашего региона.

Светлая память замечательному человеку! Сил и терпения — родным и близким!"

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