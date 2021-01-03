За некачественную дезинфекцию подъездов в Самаре сотрудников УК и ТСЖ накажут рублем

С начала апреля 2020 года в Самаре составлен 31 административный протокол в связи с некачественной санитарной обработкой общественных мест в многоквартирных домах. Об этом сообщили в мэрии города.

Согласно постановлению губернатора Дмитрия Азарова дезинфекция в подъездах должна проводиться ежедневно. За качество и своевременность санитарной обработки в многоквартирных домах отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК.

В целях недопущения распространения инфекций особое внимание сотрудников обслуживающих организаций уделяется поверхностям: ручкам, кнопкам домофона и лифта, почтовым ящикам. После обработки составляется акт выполненных работ, подписанный одним из собственников помещений в многоквартирном доме.

В Промышленном районе работа самая масштабная. Здесь находится около 4,5 тысяч подъездов и 2,5 тысячи лифтов.

"Контроль за выполнением работ по дезинфекции осуществляют как специалисты администрации, так и управляющие микрорайоном. Проверки проводим выборочно и по обращениям граждан, — рассказал начальник отдела ЖКХ и благоустройства Администрации Промышленного района Виктор Рыжков. — При выявлении фактов, где управляющая компания либо ТСЖ не выполняет работы по санобработке ненадлежащим образом, предусмотрена административная ответственность. С апреля в Промышленном районе было составлен 31 такой материал".

Все материалы по выявленным нарушениям направляются в Управление гражданской защиты Администрации Самары, далее нарушители привлекаются к административной ответственности. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 тысяч рублей и до 300 тысяч рублей.

Подобную дезинфекцию ведут во всех районах города. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе темпы и объемы работ по дезинфекции мест общего пользования в жилых домах ближайшее время снижаться не будут.