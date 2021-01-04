Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

В понедельник, 4 января, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Самарской области.

Опрос проводится в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети "ВКонтакте" "Дороги Самарской области".

Пользователям предлагается ответить на вопрос: "Какие дорожные объекты нужно ремонтировать и строить в Самарской области в первую очередь?". Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

Напомним, по итогам реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в 2020 году Самарская область вошла в число регионов — лидеров.

Опережение намеченных сроков по ремонту, выполнение дополнительных объемов дорожных работ, для Самарской области — не редкость. Ряд крупных инфраструктурных объектов, которые начали строить в ушедшем году, планируют завершить, с опережением сроков, уже в 2021 году. Это заслуга, как добросовестных подрядчиков, так и руководства региона.

Интересы региона защищают на самом высоком уровне. Благодаря командной работе Правительства Самарской области и личному контролю Губернатора Дмитрия Азарова обеспечивается достижение высоких результатов реализации национальных проектов.

В 2020-м общее финансирование на самарские дороги превысило 9 млрд рублей, 304 километра трасс приведены в полный порядок, уложено почти 2 с половиной миллиона квадратных метров покрытия из асфальтобетона.

Ремонт региональных дорог в текущем году проведен в Похвистневском, Кинельском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Исаклинском, Волжском, Красноярском, Ставропольском районах, а также на территории городских округов Новокуйбышевск и Чапаевск.