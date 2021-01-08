В Похвистневском районе отремонтировали 43,5 км региональных дорог

Благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным, транспортная инфраструктура улучшается и развивается не только в центральных районах, но и в отдаленных селах Самарской области. Так, в Похвистневском районе в 2020 г. завершили ремонтные работы сразу на трех участках автодорог регионального и межмуниципального значения.

Обновлены 35 км трассы Самара - Бугуруслан и 8,5 км автомобильной дороги Сосновка - Новое Мансуркино. На эти цели было направлено около 1,5 млрд руб. в рамках реализации нацпроекта.

Трасса Самара - Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области. По вопросу ремонта автодороги жители обращались к главе региона Дмитрию Азарову.

В мае прошедшего года досрочно завершили ремонт и ввели в эксплуатацию участок дороги Самара - Бугуруслан протяженностью 20 км, расположенный между 133 и 153 км.

Здесь были выполнены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, установке новых дорожных знаков, барьерного ограждения, укреплению обочин. Дорожники устранили колейность и другие дефекты дорожного полотна, обустроили новые пешеходные переходы и освещение в черте населенных пунктов. Также был проведен ремонт моста, нанесена дорожная разметка термопластичными материалами.

Реконструкция другого участка - между 118 и 133 км - стартовала осенью 2019 года. Участок дороги довели с 3-ей до 2-й технической категории. Выполнили уширение проезжей части и обочин с 7 до 9 метров, полностью заменили дорожную конструкцию на большей части участков, обустроили полосы разгона и торможения на съездах, благоустроили остановочные площадки с заменой павильонов, устройством тротуаров и пешеходных ограждений.

В зимний период 2019-2020 года перенесли коммуникации, выполнили переустройство сетей и заменили 15 водопропускных труб. В связи с переустройством водопропускных труб в теле автомобильной дороги подрядной организацией был произведен полный разбор дорожной одежды на пяти участках трассы, а автомобильное движение было перепущено по построенным объездным дорогам.

Современная транспортная инфраструктура появилась в 2020 г. и в село Новое Мансуркино, которое считается самым отдаленным в Похвистневском районе. Протяженность автомобильной дороги Сосновка - Новое Мансуркино составляет 8,5 км. В рамках работ по восстановлению дороги выполнили укладку земляного полотна, разделительной прослойки из геотекстиля, щебенки и дорожного полотна. Специалисты построили водоотвод с проезжей части, автобусные остановки, обустроили тротуары шириной два метра в районе сельского населенного пункта и установили наружное освещение.