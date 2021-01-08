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Общество

Космонавт опубликовал фото новогодней Самары из космоса

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал новогоднюю Самару из космоса в своем аккаунте в Инстаграме.

Фото: http://instagram.com

"В честь этого города назван астероид (26922) Самара. Как сразу понятно, сегодня вечером у нас представлена новогодняя Самара! Еще один из космических городов нашей страны. Пожалуй, у большинства жителей и гостей этого города есть фотография монумента ракеты-носителя "Союз" у музейно-выставочного центра "Самара Космическая", - написал он.

На снимке можно увидеть и "Самару Арену", где сделали космоаллею и установили огромные макеты планет Солнечной системы. Напомним, украсить Самару в космической тематике поручил губернатор Дмитрий Азаров. По словам главы региона, этот год — особый для области.

"Конечно, каждый школьник в Самаре знает, что именно на нашей ракете-носителе Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой первый героический полет. До сих пор в мире 80% пилотируемых запусков осуществляется на ракетах самарской сборки. Так что для нас тема освоения космоса — предмет особой гордости", — отметил Дмитрий Азаров.

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