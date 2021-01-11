Находящемуся под домашним арестом Андрею Филимошину не разрешили прогуливаться

В декабре апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу адвоката одного из фигурантов дела о нападении на Айвара Кинжабаева и других преступлениях - Андрея Филимошина. Подзащитный, которому продлили меры пресечения в виде домашнего ареста до 19 мая, просил разрешить ему прогулки, но в удовлетворении жалобы было отказано. Об этом сообщили в суде.

Напомним, что уголовное дело о нападении на Айвара Кинжабаева после расследования поступило в суд в Красноярский районный суд. Процесс ведет судья Наталья Тремасова.

Напомним, 2 декабря в суде решался вопрос о продлении мер пресечения фигурантам дела. Семеро из девяти фигурантов дела - Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин - содержались до суда под стражей. Андрею Филимошину, который после задержания также был под арестом, 6 мая 2020 г. изменили меру пресечения на домашний арест. Девятый фигурант дела Александр Клишненко, о котором стало известно во время передачи дела в суд, находился под подпиской о невыезде.

В итоге всем продлили срок таких же мер пресечения до 19 мая.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в суде Красноярского района, постановление о продлении меры пресечения Андрею Филимошину обжаловал адвокат, просивший суд вышестоящей инстанции несколько ослабить его подзащитному режим домашнего ареста и разрешить прогулки. Однако 18 декабря Самарский областной суд оставил постановление суда Красноярского района без изменения, а жалобу адвоката без удовлетворения.

Кроме того, в суде пояснили, что постановление о продлении меры пресечения обжаловал адвокат Павла Немова, подзащитному которого было продлено до 19 мая содержание под стражей. Но 18 декабря Самарский областной суд отказал в удовлетворении его жалобы.

Также в Красноярском районном суде корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что назначенное на 22 декабря первое заседание по данному делу не состоялось в связи с болезнью судьи и было перенесено на 13 января.