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Преступления Происшествия

Тольяттинец оплатил покупки на 8 тысяч рублей чужой найденной картой

ТОЛЬЯТТИ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти обратился 36-летний местный житель. Он сообщил, что потерял банковскую карту, а пропажу заметил, когда на его телефон начали приходить уведомления о списании денег. Общая сумма списанных средств составила 8 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители выяснили, что деньги списывались путем бесконтактной оплаты, без введения пин-кода. Все покупки были совершены в течение одного дня в продуктовых магазинах Тольятти. После установления адресов и опроса сотрудников магазинов выяснилось, что к преступлению может быть причастен 18-летний житель Комсомольского района. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Парень признался, что нашел банковскую карту на улице и решил оплачивать ею свои покупки, а после этого выбросил карту.

По данным правоохранителей, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Санкция данной статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Гид потребителя

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