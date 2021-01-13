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Строительство Строительство и недвижимость

В 2021 г. в Тольятти на ул. 40 лет Победы появится новый детский сад

ТОЛЬЯТТИ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Тольятти объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит новый детский сад. На эти цели выделено 161,3 млн рублей. Это средства местного, регионального и федерального бюджетов.

Согласно конкурсной документации, дошкольное образовательное учреждение появится в 14а квартале на ул. 40 лет Победы уже в 2021 году.

Исходя из графика строительно-монтажных работ по объекту "Детский сад Л ДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения" возведение начнется с 1 марта. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения запланировано на октябрь. Все работы должны закончиться к 1 декабря.

Напомним, в утвержденном на 2021 год проекте бюджета Тольятти предусмотрены средства на строительство детских садов в 14а квартале и микрорайоне Северный, школы на 1600 мест в 20 квартале.

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