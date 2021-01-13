В 2021 г. в Тольятти на ул. 40 лет Победы появится новый детский сад

Администрация Тольятти объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит новый детский сад. На эти цели выделено 161,3 млн рублей. Это средства местного, регионального и федерального бюджетов.

Согласно конкурсной документации, дошкольное образовательное учреждение появится в 14а квартале на ул. 40 лет Победы уже в 2021 году.

Исходя из графика строительно-монтажных работ по объекту "Детский сад Л ДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения" возведение начнется с 1 марта. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения запланировано на октябрь. Все работы должны закончиться к 1 декабря.

Напомним, в утвержденном на 2021 год проекте бюджета Тольятти предусмотрены средства на строительство детских садов в 14а квартале и микрорайоне Северный, школы на 1600 мест в 20 квартале.