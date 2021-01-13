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Общество

В Самарской области может появиться Научно-образовательный центр по правам человека

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Идею создания будущего учреждения обсудили на встрече уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой с исполнительным директором Юридического института Самарского университета Артуром Безверховым.

Предполагается, что основной задачей регионального НОЦ по правам человека станет повышение уровня правового просвещения, информирования граждан о правах человека, технологиях их конституционной и международной защиты.

"Создание НОЦ в Самарской области — возможность помогать людям. Сегодня, когда факультет вырос в Юридический институт Самарского университета — важно в полной мере использовать опыт профессорско-преподавательского состава, талантливых юристов в области правового просвещения наших граждан. Положительный пример мы видим на федеральном уровне. Такая работа сегодня, как никогда, востребована и получила признание среди людей, о чем свидетельствуют и опросы общественного мнения. В случае установления нарушений прав человека мы должны использовать все возможности, чтобы устранить их и восстановить справедливость", — подчеркнула Ольга Гальцова.

Сегодня НОЦ по правам человека действует при Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина. Самарский опыт может стать первым в реализации федерального примера в регионе РФ.

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