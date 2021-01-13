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Преступления Происшествия

Из-за незаконной вырубки сосен в Шигонском районе возбудили уголовное дело

ШИГОНЫ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шигонском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Фигурантом дела стал 37-летний предприниматель из Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее главный лесничий Шигонского лесничества сообщил, что в полезащитной полосе в 800 м от с. Камышенка обнаружил вырубку 94 сырорастущих сосен.

Полицейские обнаружили пеньки и часть спиленных стволов, которые злоумышленник не успел вывезти. По версии правоохранителей, к преступлению может быть причастен 37-летний предприниматель из Сызрани.

По предварительным данным, мужчина срубил деревья в период с июня по сентябрь 2020 года. Часть древесины он вывез и переработал, а остальное изъяли полицейские. Администрации Шигонского района был нанесен ущерб более 5,5 млн рублей.

Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

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