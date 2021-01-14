Самарцев приглашают выбрать территории для благоустройства в 2022 году

В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В соответствии с муниципальной программой "Комфортная городская среда" на 2018–2024 годы на основе собранных предложений будет сформирован перечень общественных территорий для рейтингового голосования.

По итогам голосования будет составлен ТОП территорий, которые предстоит комплексно благоустроить с учётом мнения жителей в 2022 году.

Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 15 по 25 января 2021 года.

В прошлом году благодаря нацпроекту в Самаре преобразились скверы Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в Кировском районе, сквер Речников и Ерик Парк в Куйбышевском районе, бульвар по улице Мичурина, сквер по улице Авроры.

Прием предложений осуществляется в следующих формах:

устная — по городскому многоканальному номеру на "горячую линию": 266-54-54, 266-56-17;

письменная — по почте (Самара, ул. Коммунистическая, 17А, с пометкой на конвертах "Комфортная городская среда");

электронная — на официальном сайте департамента городского хозяйства и экологии.

График приема письменных предложений:

понедельник, вторник, среда, четверг — с 9.00 до 17.00 часов;

пятница – с 9.00 до 16.00 часов.

График приема устных и электронных предложений: ежедневно, круглосуточно.

Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке. Предложение должно содержат ФИО заинтересованного лица, номер контактного телефона, наименование общественной территории. Сроки рассмотрения — в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема предложений.

С предлагаемым перечнем для отбора общественных территорий Самары на 2022 год можно ознакомиться на сайте мэрии.