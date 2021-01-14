16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При ДТП с грузовиком в Самаре погиб мужчина и пострадал ребенок В Самарской области ушедшая в занос цистерна грузовика убила встречного водителя На Ракитовском шоссе в Самаре столкнулись три автомобиля Водитель Kia съехал в кювет и погиб в Самарской области На ж/д переезде станции Водинская "Газель" столкнулась с поездом

ДТП Происшествия

При ДТП с грузовиком в Самаре погиб мужчина и пострадал ребенок

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 14 января, в Самаре участником ДТП стал 37-летний водитель грузовика Камаз, ехавший в 19:10 по Волжскому шоссе со стороны Московского шоссе в сторону п. Управленческий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, при повороте налево на пересечении с ул. С. Лазо, он не пропустил встречный легковой автомобиль Skoda под управлением 45-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался и пострадала его восьмилетняя пассажирка.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31