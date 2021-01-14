При ДТП с грузовиком в Самаре погиб мужчина и пострадал ребенок

В четверг, 14 января, в Самаре участником ДТП стал 37-летний водитель грузовика Камаз, ехавший в 19:10 по Волжскому шоссе со стороны Московского шоссе в сторону п. Управленческий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, при повороте налево на пересечении с ул. С. Лазо, он не пропустил встречный легковой автомобиль Skoda под управлением 45-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался и пострадала его восьмилетняя пассажирка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.