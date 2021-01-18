В Самаре началось строительство второй очереди школы на Пятой просеке

Подрядчик приступил к строительству второй очереди общеобразовательной школы с детским садом на Пятой просеке в Октябрьском районе Самары. В пресс-службе мэрии Самары сообщили, что работы ведутся в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Новая школа рассчитана на 850 учащихся (с 1 по 11 класс) и 75 дошколят, в том числе, детей ясельного возраста. Завершить строительство здания переменной этажности планируется до конца 2021 года.

К январю уже завершились подготовительные работы, подрядчик приступил к строительно-монтажным работам подвального помещения: устройству фундаментных плит, установке монолитных стен подвала, гидроизоляции наружных стен и фундамента. Периметр здания поделен на пять блоков, на каждом из которых проводятся свои виды работ.

Из-за перепадов рельефа местности на территории также выполняются работы по устройству монолитных подпорных стен.

Первая очередь школы, рассчитанной на 600 мест, была возведена в 2020 году за 8 месяцев. В декабре ее ввели в эксплуатацию.

Напомним, в 2021 г. помимо строительства второго корпуса школы с детским садом на 5-й просеке, запланировано возведение общеобразовательного учебного заведения на территории бывшей воинской части в Октябрьском районе города. На пересечении пр. Масленникова и ул. Скляренко планируют построить школу на 1360 мест. В будущем общеобразовательная школа появится в микрорайоне Волгарь. Все это — проекты ближайшего будущего.