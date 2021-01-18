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Преступления Происшествия

В Самарской области следователи нашли подозреваемого в убийстве 24-летней давности

КРАСНЫЙ ЯР. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе Самарской области нашли подозреваемого в убийстве, совершенном 24 года назад.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

26 августа 1996 г. ушла из дома и не вернулась 45-летняя женщина. В декабре того же года ее тело с признаками насильственной смерти нашли в дачном массиве в Красноярском районе. Было возбуждено уголовное дело.

В 2020 г. уголовное дело изучили в СУ СК РФ по Самарской области, определили круг общения потерпевшей и определили подозреваемого — 51-летнего сожителя потерпевшей. На момент совершении преступления ему было 27 лет. Во время допроса мужчина признался в убийстве и рассказал, что нанес травмы женщине во время пьяной ссоры.

Расследование уголовного дела продолжается.

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