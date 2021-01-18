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Суды Происшествия

Пятеро жителей Самарской области отправятся в колонию за похищение и убийство двух человек

СЕРГИЕВСК. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сергиевский районный суд Самарской области на основании обвинительного вердикта присяжных вынес пяти подсудимым, которым вменяли похищение двух человек и причинение тяжких травм, повлекших смерть.

В ночь с 7 на 8 октября 2017 г. четверо приятелей, приехавших в пос. Сургут, поссорились с двумя мужчинами и подрались. После избиения приезжие засунули оппонентов в багажник и привезли к дому знакомого в пос. Суходол. Позже потерпевших продолжили избивать в бане, а также нанесли им ножевые ранения. В итоге оба пострадавших скончались.

Суд назначил подсудимым от 12 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого и особого режимов. Приговор в законную силу еще не вступил.

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