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Строительство Строительство и недвижимость

Лыжероллерную трассу для УСЦ "Чайка" построит компания "Стройсервис"

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Стройсервис" стало победителем электронного аукциона на проектирование и строительство лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра "Чайка" в Волжском районе.

Компания "Стройсервис" предложила выполнить комплекс работ за 267,3 млн рублей. Напомним, изначально заказчик — ГКУ "Управление капитального строительства" — выделял на эти цели 268,7 млн рублей.

Планируется, что строительство нового спортивного объекта займет два года. В 2021 г. будет освоено 172,6 млн рублей, в 2022 г. — оставшиеся средства. Старт работ запланирован на май, окончание — на октябрь будущего года.

"В течение 10 мин. после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о ее соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе", — отмечается на сайте zakupki.gov.ru.

Результаты торгов попыталось оспорить ООО "Сибагротранс" из Алтайского края (г. Барнаул). Компания подала жалобу на действия (бездействие) заказчика, которую в настоящее время рассматривает УФАС по Самарской области.

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