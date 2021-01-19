Прокуратура выявила 600 нарушений при уборке снега в Самаре

Прокуроры выявили в Самаре более 600 нарушений в сфере зимнего содержания дорог, сообщает прокуратура области. По результатам проверок внесено 201 представление, возбуждено 44 дела об административных правонарушениях, подготовлено 23 исковых заявления.

В связи с ненадлежащей организацией своевременной и качественной снегоуборки ряда территорий внесено представление руководителю департамента городского хозяйства и экологии Олегу Ивахину.

"Анализ состояния дорог, внутриквартальных проездов и придомовых территорий показал, что многие участки не соответствуют установленным законом нормам, очистка надлежащим образом не производится, снег своевременно не вывозится, из-за чего, в свою очередь, снижается безопасность передвижения по ним," - отмечают в ведомстве.

Вопрос своевременности качества уборки снега в областном центре взят на личный контроль прокурором города до полного устранения нарушений, подчеркивают в прокуратуре.

Кроме того, прокуратурой города скорректирована работа уполномоченных структур. Так, с начала года ОГИБДД УМВД России по Самаре выдал более 200 предписаний, касающихся ненадлежащей уборки снега в городе, составлено 86 протоколов в отношении виновных лиц. Административными комиссиями внутригородских районов составлено 82 протокола об административном правонарушении.

Напомним, организовать проверку работы контролирующих и иных органов, ответственных за принятие мер в отношении лиц, нарушающих требования законодательства в сфере благоустройства, поручил прокурор области Сергей Берижицкий.

Предостережение о недопустимости нарушений содержания улично-дорожной сети вносилось и.о. главы Самары Владимиру Василенко.