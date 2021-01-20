Александр Хинштейн обещал разобраться с нехваткой еды в самарском Центре помощи "Ты не одна"

Накануне самарский Центр помощи женщинам "Ты не одна" (ул. Ленинградская, 100) опубликовал в соцсетях просьбу оказать содействие в продуктах питания. Постояльцы испытывают острую нужду в молочной, мясной продукции, бакалее и овощах.

Сегодня в центре находятся 14 мам и 23 ребенка. По словам сотрудников учреждения — колоссальная загруженность.

"Такая загруженность у нас была прошлой зимой, дети обедают в две или три смены, потому что за раз не помещаются. Иногда нам самим начинает казаться, что центр "резиновый"! Но как сказать "мест нет", например, девушке с малышом на руках, которую выселили из общежития для студентов? Сегодня мы обращаемся за серьезной продуктовой помощью", — поделились в центре.

На публичное обращение отреагировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. "Мои помощники приедут в центр, окажем всю необходимую помощь", — прокомментировал он ситуацию.

В ответ на просьбу Центра в минсоцдемографии Самарской области сообщили, что на протяжении пяти лет министерство оказывает финансовую поддержку этой автономной некоммерческой организации.

"В 2020 г. в результате тесного сотрудничества организация получила два президентских гранта на развитие. В 2021 году поддержка будет продолжена", — отметили в ведомстве.

Депутат парировал: "Если это так, почему люди пишут, что не хватает даже еды?". На это в министерстве пояснили, что оплачивают аренду и коммунальные услуги, а остальные расходы — "обязательство учредителей".