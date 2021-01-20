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Суды Происшествия

Экс-руководителя центра профобразования осудили за мошенничество

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары вынес приговор бывшему руководителю центра профессионального образования. Ее признали виновной в покушении на мошенничество и мошенничестве.

В декабре 2019 г. директор учреждения завысила стоимость работ по организации регионального чемпионата "Молодые профессионалы". На основании недостоверных документов она собиралась получить из бюджета более 200 тыс. руб. как субсидию на возмещение затрат. Однако при перечислении через счета фирм-посредников деньги изъяли правоохранители.

Кроме того, в течение восьми лет (с 2012 г.) директор получала зарплату за двух фиктивно трудоустроенных работников. Общая сумма похищенных средств превысила 5 млн рублей.

Суд назначил женщине три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании ущерба. Приговор в законную силу еще не вступил.

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