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Строительство Строительство и недвижимость

Дождевой коллектор в Орловом овраге построит ООО "Олимп"

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области по итогам электронного аукциона найден подрядчик, который выполнит первый этап строительства коллектора дождевой канализации "Орлов овраг". Победитель торгов – ООО "Строительная компания "Олимп".

Компания выполнит подряд на предложенную сумму — 240, 1 млн рублей. Результаты торгов пытается оспорить ООО "Сибагротранс" из Барнаула. Компания направила жалобу в ФАС. Сейчас антимонопольное ведомство рассматривает документ.

Победитель торгов должен завершить строительство первого этапа коллектора до 20 декабря нынешнего года. В их перечень включены земляные, свайные работы, устройство фундаментов, оснований, наружных электросетей, линий связи, наружных канализационных сетей, устройство трубопроводов и общее благоустройство территории.

Напомним, речь о строительстве дождевого коллектора поднималась еще в 2015 году. Тогда был утвержден рабочий вариант по строймонтажным работам. Возведение объекта планировали приурочить к ЧМ-2018.

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