Полицейские обнаружили игорный клуб в Тольятти

В Автозаводском районе Тольятти полицейские обнаружили игорный клуб.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, незаконную деятельность вели в нежилом помещении на бульваре Королева. Правоохранители задержали предполагаемую организатора незаконной деятельности — 48-летнюю местную жительницу. Также оперативники оборудование: четыре монитора, четыре системных блока и два ноутбука.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр").