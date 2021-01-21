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Преступления Происшествия

Полицейские обнаружили игорный клуб в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Автозаводском районе Тольятти полицейские обнаружили игорный клуб.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным ГУ МВД России по Самарской области, незаконную деятельность вели в нежилом помещении на бульваре Королева. Правоохранители задержали предполагаемую организатора незаконной деятельности — 48-летнюю местную жительницу. Также оперативники оборудование: четыре монитора, четыре системных блока и два ноутбука.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр").

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