Александр Хинштейн заявил о давлении на правосудие по делу группы Филимошина

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил о давлении на судебное следствие по делу о так называемой банде Филимошина. "Насколько мне известно, предпринимаются определенные попытки оказать давление на правосудие. Более того, я понимаю, кто эти попытки предпринимает", - сообщил он в интервью "Коммерсанту".

Александр Хинштейн также выразил сомнения в законности решения Шестого кассационного суда, которым глава группы Андрей Филимошин был выпущен из СИЗО.

"Произошло странное событие – до того как дело поступило на окончательное рассмотрение в суд, шестая кассационная инстанция неожиданно де-факто отменила решение суда о продлении Филимошину срока содержания под стражей, обосновывая это тем, что во время следствия якобы не добыто прямых доказательств его причастности к преступлению. Но позвольте, по УПК судья при решении вопроса об избрании меры пресечения не изучает доказательства по делу, это предварительное следствие, а обоснованность собранных доказательств - предмет уже окончательного рассмотрения дела по существу. Я таких решений не видел никогда: отпустить рецидивиста, который подозревается в нападении на должностное лицо, - просто за гранью добра и зла. Считаю, что постановление 6-й кассации нужно повесить в рамку как наглядный пример попрания закона и права", - отметил депутат.

Напомним, по делу группы Филимошина проходят девять подсудимых, которым вменяют ряд тяжких преступлений, совершенных по заказу. Самый громкий эпизод - нападение на начальника Территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева.

Рассмотрение дела началось 13 января в суде Красноярского района.