Начало недели в регионе будет бесснежным

К началу рабочей недели интенсивность осадков в Самарской области ослабеет, на дорогах местами образование гололедицы. Из-за тумана объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 25 января, ночью облачно. Без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица. Днем облачно. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Местами гололедица.

Во вторник, 26 января, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица.

В среду, 27 января, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с.

Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица.