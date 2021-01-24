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Общество

Начало недели в регионе будет бесснежным

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К началу рабочей недели интенсивность осадков в Самарской области ослабеет, на дорогах местами образование гололедицы. Из-за тумана объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 25 января, ночью облачно. Без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица. Днем облачно. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Местами гололедица.

Во вторник, 26 января, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица.

В среду, 27 января, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с.
Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица.

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