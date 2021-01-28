29 января состоится церемония награждения победителей регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник - Самара" и презентация лучших проектов 2020 года. На этот раз из-за антивирусных ограничений традиционное мероприятие пройдет в гибридном формате: на торжестве вручения наград в студии ГТРК "Самара" будут присутствовать только члены жюри и победители конкурса, а зрители смогут присоединиться к событию онлайн.

Региональная премия будет вручаться уже в одиннадцатый раз. Участники онлайн-трансляции и зрители эфира на телеканале "Самара 24" смогут познакомиться с лучшими проектами, представленными в 11 конкурсных номинациях. Организатором регионального этапа премии в Самарской области выступает агентство коммуникаций "ПРАТОН".

"В 2020-м онлайн-участие в различных мероприятиях успело стать привычным форматом. Уверена, что трансляция в Интернете позволит собрать намного больше зрителей, чем могло бы уместиться в студии. Приглашаю на платформу Zoom всех, кто хочет не просто узнать имена победителей, а познакомиться с механикой "победных" проектов, получить информацию, интересную для любого профессионала", - говорит Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник - Самара".

"Этот год для всех нас стал особенным. Кризисные явления послужили импульсом для преодоления барьеров, развития диалога и партнерства во взаимоотношениях между бизнесом, властью, некоммерческими организациями. Благодаря этому многие социальные задачи решались более оперативно и эффективно. Не случайно на конкурс выставлено много по-настоящему сильных проектов. Участвуя в мероприятии, можно обогатиться опытом успешных программ, решений и практик и даже найти новых партнеров для организации совместных социальных проектов", - отмечает Анна Бушлякова, член жюри премии "Серебряный Лучник - Самара", управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, председатель регионального представительства НСКВ.

Партнер премии - региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области. Партнер церемонии - ПАО "ТОАЗ". Партнер номинации "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" - АО "РКЦ "Прогресс". Партнер номинации "Развитие и продвижение территорий" - торговая марка "У Палыча".

Информационные партнеры - ГТРК "Самара", информационный портал "Волга Ньюс", "КоммерсантЪ-Волга", "Комсомольская правда - Самара", информационный портал sova.info, газета "Волжская коммуна".

Стать участником трансляции в Zoom можно по ссылке.

Идентификатор конференции: 222 359 0595. Код доступа: samara2020.

Начало церемонии - в 14:00 по самарскому времени.