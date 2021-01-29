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Преступления Происшествия

В Отрадном руководитель Управления капитального строительства временно отстранена от должности

ОТРАДНЫЙ. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении руководителя Управления капитального строительства Отрадного заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2018 г. обвиняемая достоверно зная, что работы по строительству сетей газоснабжения и водоснабжения по объекту "Проектирование и строительство инженерных сетей по улице Рабочая г. о. Отрадный Самарской области" не выполнены в полном объеме, подписала справку о стоимости выполненных работ и затрат, а также акты выполненных работ.

В результате указанных действий администрация Отрадного произвела оплату по муниципальному контракту на сумму свыше 1,6 млн рублей.

В настоящее время обвиняемая по ходатайству следствия временно отстранена судом от занимаемой должности, расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

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