Суд не стал рассматривать ходатайство об изменении подсудности судьи Ежова

В четверг, 28 января, Шестой кассационный суд общей юрисдикции отказал в рассмотрении ходатайства об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении бывшего судьи Ивана Ежова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в марте 2019 г. судья Автозаводского райсуда Тольятти Ежов через посредника получил 550 тыс. руб. — части от взятки за вынесенное ранее решение о переквалификации действий подсудимого с вымогательства на самоуправство и освобождение его от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.

30 декабря 2020 г. прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по делу. Оно было направлено для рассмотрения в Ставропольский районный суд и передано для ознакомления судье Татьяне Демидовой. Дата заседания пока не назначена.

20 января врио председателя Ставропольского районного суда Ольга Болохова направила председателю Шестого кассационного суда ходатайство для изменения территориальной подсудности уголовного дела Ивана Ежова. Она просила передать его для рассмотрения в равнозначный суд другого субъекта РФ в целях обеспечения независимости судей, как необходимой гарантии правосудия.

Как пояснили в суде, Шестой кассационный суд отказал в рассмотрении данного ходатайства, так как оно подано с нарушением порядка обращения. "Для районного суда по данному ходатайству вышестоящая инстанция — Самарский областной суд", — пояснили в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.

Сейчас Иван Ежов находится на свободе под подпиской о невыезде.