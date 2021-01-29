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Преступления Происшествия

Безработный тольяттинец незаконно прописал у себя 26 мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Безработный 36-летний тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет 26 иностранцев по месту своей регистрации и проживания на бульваре Космонавтов.

При этом он не собирался предоставлять им свое жилье для проживания. Правоохранители Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев и задержали мужчину. Тот признался в содеянном, пояснив, что получил за незаконную регистрацию денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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