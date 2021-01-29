В 2020 г. количество обращений в службу занятости выросло в 2,6 раза

В Самарской области утвердили комплекс мер, направленных на сокращение безработицы в 2021 год. В документе, опубликованном на сайте правительства региона, проанализированы показатели сферы занятости населения и рынка труда за 2020 год.

Так, за 11 месяцев количество обращений службы занятости выросло в 2,6 раз, увеличившись на 79,5 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число безработных в 2020 г. составило около 130 тыс. человек.

"На фоне временного увеличения минимального размера пособия по безработице, установления доплат на детей данные выплаты стали значительной материальной помощью в период пандемии, которая спровоцировала выход из "тени" и такой категории граждан, как занятые в неформальном секторе", — отмечается в документе.

Если на начало января 2020 г. число официально безработных составляло 14,6 тыс. человек, то уже к концу сентября их количество увеличилось до 70 тысяч, то есть, в 4,8 раз. Уровень безработицы при этом вырос до 4,2%. В октябре 2020 г. ситуацию удалось стабилизировать, и к 1 декабря 2020 г. число безработных сократилось на 10,3 тыс. человек, составив 59,7 тысяч. Уровень безработицы снизился до 3,6%.

Последствия ограничительных мер в период пандемии сильнее всего ощутили на себе предприятия и сфера услуг. К примеру, в 6,6 раз выросло число официальных безработных из гостиничного бизнеса и общепита. Пострадал и реальный сектор экономики. В обрабатывающих производствах среднесписочная численность за восемь месяцев 2020 года уменьшилась на 4,2 тыс. человек.

Наибольший рост безработицы в связи с пандемией произошел среди молодежи: число безработных возросло почти в семь раз, на 8%, составив почти 12 тыс. человек от 16 до 29 лет. В 16,3 раза выросло число безработных, впервые ищущих работу. Наряду с молодежью пострадали и граждане предпенсионного возраста: их численность среди безработных выросла в 1,8 раза.

По прогнозам аналитиков, в 2021 г., в случае стабилизации ситуации с распространением коронавируса, обращаемость в службу занятости снизится примерно на 60 тыс. человек.