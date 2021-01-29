В Самарской области на борьбу с безработицей выделено более 2,1 млрд рублей

Власти Самарской области утвердили комплекс мер, направленных на восстановление числа занятого населения в 2021 г. Соответствующе постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

В число мероприятий, призванных сократить количество безработных, вошли: содействие служб занятости, организация консультаций для самозанятых и курсов по профориентации, получению дополнительного профессионального образования, помощь в организации своего бизнеса, обучение техникам составления резюме и поиска работы с помощью портала Госуслуг, интерактивных порталов службы занятости, предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, на развитие малого и среднего бизнеса и т. д.

В общей сложности в комплекс мер входят 23 мероприятия. На комплексную борьбу с безработицей выделено более 1,2 млрд рублей из региональной казны и внебюджетных источников. На эти средства планируется охватить около 89 тыс. человек.

"Число трудоустроенных может составить 31,7 тыс. человек. Это позволит к IV кварталу 2021 г. восстановить численность занятых до значения 2019 года — 1,6 млн человек.

Общая цель, сформулированная в документе — восстановление сферы занятости до уровня допандемических значений. Ответственность за исполнение мероприятий возложена на министерство труда,мин занятости и миграционной политики Самарской области.