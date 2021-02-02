С самарских врачей взыскали 415 тыс. руб. за то, что они лечили малярию арбидолом

В Самаре поставлена точка в деле от гибели 25-летней девушки. Эксперты и суды пришли к выводу, что врачи не оказали той вовремя квалифицированную помощь, что и стало причиной смерти.

Напомним, Ирина Мокеева зимой 2017 г. съездила на Гоа, а когда вернулась, приболела: температура, боли в животе, слабость. Врачи сначала говорили, что дело в отравлении, потом - в простуде, прописывали лекарства вроде арбидола, но толку от них не было.

Девушке вызывали "скорую помощь", ее обследовали и лечили в нескольких медучреждениях, но все напрасно. 12 февраля девушка умерла. За несколько часов до смерти ей все же поставили диагноз - малярия.

Самарские эксперты не нашли связи между лечением и его трагическим исходом. А вот специалисты из других регионов пришли к выводу: если бы пациентке раньше поставили правильный диагноз, ее можно было бы спасти, а симптомы малярии были видны с самого начала, просто никто не догадался сделать нужные анализы.

Добиться возбуждения уголовного дела родственникам погибшей не удалось, поэтому они искали справедливости в рамках гражданского судопроизводства - взыскивая с медучреждений моральный и материальный ущерб. Эпопея растянулась на три года. Сначала судьи решили, что 250 тыс. руб. - достаточное возмещение ущерба для сестры погибшей Мокеевой, но это решение обжаловали и клиники, и родственники пациентки. Первые говорили, что коллеги из других больниц "более виноваты", чем они; вторые - что это судебное решение несправедливо.

Шестой кассационный суд в мае 2020 г. постановил рассмотреть дело Мокеевой заново, и через некоторое время по нему вынесли новое решение.

"В итоге суды постановили выплатить сестре погибшей в общей сложности 415 тыс. рублей, - рассказал корреспонденту Волга Ньюс юрист компании AKHINYAN GROUP Роман Погосян. - Речь идет о пяти самарских медучреждениях: медсанчасть №5, больница им. Семашко, Волжская ЦРБ, горбольница №4, Самарская городская станция скорой медицинской помощи и Клиники СамГМУ. С горбольницы №4 Самарский областной суд взыскал 275 тыс. рублей". Впрочем, деньги семье пока не перечислены.