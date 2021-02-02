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Общество

Прокуратура обнаружила некачественный бензин на тольяттинской заправке

ТОЛЬЯТТИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти обнаружила некачественный бензин на АЗС ООО "Садовод".

Лабораторные исследования показали, что топливо марки АИ-92-К5 не соответствует обязательным требованиям по содержанию массовой доли серы - 20,8 мг/кг при норме не более 10 мг/кг.

В результате прокуратура внесла представление директору ООО "Садовод", а также возбудила административное дело в отношении фирмы.

ПМТУ Росстандарта назначило ООО "Садовод" штраф 500 тыс. рублей. Постановление в законную силу еще не вступило.

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