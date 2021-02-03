Проект реконструкции самарского стадиона "Заря" выполнит ООО "Самарагорпроект"

Победителем электронного аукциона на выполнение проектных и изыскательских работ по самарскому стадиону "Заря" стало ООО "Самарагорпроект". Компания выполнит подряд за 11,4 млн рублей.

Всего на участие в конкурсе было подано 16 заявок.

Напомним, сумму в 11,4 млн руб. департамент градостроительства ранее выделил на разработку документации.

Планируется, что обновленный стадион будет включать ФОК с переменной этажностью, в котором разместятся спортзал с трибунами, тренажерный зал и зал аэробики, бассейн и другие помещения. Также планируется обновить футбольное поле с беговыми дорожками, установить новые трибуны.