СУ СК начало доследственную проверку из-за поджога школьницы

Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области начали доследственную проверку по факту конфликта между школьниками, закончившегося поджогом.

Напомним, 25 января ученик самарской школы облил куртку одноклассницы антисептиком и поджег. Девочка не пострадала.

По данным региональной прокуратуры, причиной стало то, что девочка закрыла учебник и не дала соседу по парте подсмотреть в учебнике ответ на задание учителя. Из-за этого он получил неудовлетворительную оценку.

Следователи изъяли у полиции материалы проверки для подготовки объективной правовой оценки произошедшему, изучения условий жизни и воспитания несовершеннолетнего и принятия процессуального решения.