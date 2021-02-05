Новокуйбышевск перешел на альткотельную

Новокуйбышевск перешел к ценовой зоне теплоснабжения – на новую модель рынка тепла по методу "альтернативной котельной".

Индикативный предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в Новокуйбышевске утвердил областной департамент ценового и тарифного регулирования.

"Максимальный уровень цены на теплоэнергию на 2021 год утверждается по каждой системе теплоснабжения для каждой из теплоснабжающих организаций, которые не смогут устанавливать тарифы не выше установленных сумм. Он необходим для расчета предельного уровня цены в ценовой зоне теплоснабжения и не предназначен для расчетов с потребителями", — отмечается в сообщении регионального ведомства.

Напомним, переход на альткотельную обсуждался в 2020 г. Это позволит привлечь в систему теплоснабжения города дополнительные инвестиции. Кроме того, реализация инвестиционных мероприятий позволит существенно снизить количество инцидентов на тепловых сетях и в перспективе 10 лет сократить продолжительность летних ремонтных отключений горячего водоснабжения с 14 до 7 дней.

Ранее решением правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения была отнесена Самара.