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Полицейские опровергли информацию о мужчине с гранатой в самарском отделе полиции

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 5 февраля самарцы распространили в соцсетях информацию о том, что в отдел полиции №3 Советского района на ул. Запорожской, 5 вошел мужчина, у которого якобы обнаружили боевую гранату, из-за чего одного из очевидцев вывели через запасной выход.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс не подтвердили информацию о мужчине с гранатой и сообщили, что отдел работает в штатном режиме.

При этом, по данным оперативных структур, в отделе полиции проходили некие учения.

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