Рецидивист в розовой балаклаве украл из табачного киоска в Самаре деньги

В Самаре 59-летняя работница табачного киоска обратилась в полицию с заявлением о краже денег, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По ее словам, в дневное время суток злоумышленник открыто похитил из торговой точки, расположенной на ул. Аминева, денежные средства. Полицейские в ходе опроса сотрудницы выяснили, что около 10 часов утра в помещение зашел мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Завладев денежными средствами, злоумышленник скрылся.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения, установили приметы нападавшего. Располагая сведениями об особых приметах, сотрудники уголовного розыска приступили к проверке ранее судимых лиц и граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

В результате комплекса проводимых мероприятий оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его по месту проживания. В совершении преступления 24-летний самарец признался и рассказал, что подобным образом хотел поправить свое финансовое положение.

В качестве объекта нападения выбрал табачный киоск, расположенный в 200 метрах от его дома. Во время преступления свое лицо скрывал под балаклавой, сделанной собственноручно из женской шапки розового цвета. Похищенные денежные средства в размере 5,6 тыс. руб., по словам самарца, он потратил на личные нужды.

Самодельный головной убор и предполагаемое орудие преступления полицейские обнаружили в квартире подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным полиции, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.