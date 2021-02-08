В Самаре начальника райотдела полиции уволили после появления на работе с признаками опьянения

Экс-руководитель отдела полиции Железнодорожного района Самары Сергей Скоба не смог в суде оспорить свое скандальное увольнение. Суд Центрального района Тольятти и Самарский областной суд встали на сторону регионального управления МВД.

Из материалов дела следует, что Скоба, назначенный на должность в феврале 2020 г., был уволен 18 июня в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Этому предшествовала проверка службы безопасности Главка, проведенная 12 мая, "в ходе которой выявлен Скоба С.С., находящийся на службе с признаками опьянения". Признаки проявились в виде покраснения лица и глаз, треморе рук и неадекватном поведении.

Начальник районного отдела был направлен на медицинское освидетельствование. В акте по его итогам было отмечено, что наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе не обнаружено, но при этом указывается, что он сдал в двух попытках бесцветную жидкость с показателями, не соответствующими моче. Это было признано фальсификацией сдачи биологического объекта. В итоге было дано медицинское заключение - "От медицинского освидетельствования отказался".

Сам Скоба при этом дал объяснения, что от предложения сдачи крови и иных биологических образцов отказался, так как не считает нужным. По его словам, алкоголь он не употребляет два года.

В тот же день полицейский был отстранен по замещаемой должности на время проведения служебной проверки.

Один из свидетелей пояснил, что после первой сдачи мочи, вместо которой медики получили некую бесцветную жидкость, Скобу попросили сдать кровь или повторно сдать мочу. Примерно через 15 минут тот сообщил, что готов к повторной сдаче анализа, взял у врача психиатра-нарколога индивидуальную баночку и проследовал в туалет. С ним прошел свидетель и врач. Однако Скоба отворачивался от них и возмущался их присутствию, старался закрыться. В итоге Скоба передал врачу баночку с небольшим содержанием жидкости, которая оказалась идентична содержимому первой баночки.

Начальнику отдела было предложено было предложено осуществить осмотр предметов его одежды, в которой, вероятно, находилась емкость с водой. Однако по словам свидетеля, "Скоба С. С. отреагировал критически и отказался предъявить личные носимые вещи к осмотру".

Врач психиатр-нарколог поясняла, что при осмотре у полицейского наблюдалась гиперемия лица, вялая реакция зрачков на свет, инъецированные склеры, угловатость движений, неточность выполнения (с тремором) пальценосовой пробы. Медик также указала, что при получении своего экземпляра акта Скоба выражал своё несогласие с результатом освидетельствования в грубой форме.

Медсестра, присутствовавшая при освидетельствовании, также заявила, что полицейский "реагировал возбужденно, не соглашался с врачом, вел себя вызывающе". Она отметила, что Скоба пытался указывать врачу какую запись произвести и хамил.

27 мая полицейский подал рапорт о предоставлении отпуска и увольнении из органов по выслуге лет. Однако в отпуске ему было отказано "в связи с нарушением порядка подачи рапорта", а 18 июня последовал приказ об увольнении в связи с порочащим проступком.

В заключении по результатам проверки было предложено "причинами и условиями, способствующими совершению дисциплинарного поступка считать личную недисциплинированность, низкие моральные и деловые качества Скобы С.С.".

Полицейский попытался оспорить приказ через суд, сославшись на незаконность увольнения в период временной нетрудоспособности, а также на нарушения при проведении проверки. Однако сначала районный, а потом и областной суды посчитали, что эти доводы несостоятельными.

Отметим, что ранее информация о проверке в отношении Скобы неоднократно появлялась в социальных сетях. В частности там сообщалось, что он вводил на территории отдела план "Крепость" в попытке недопустить проверяющих. Также публиковались данные о некоем конфликте с сотрудником, спровоцировавшем ситуацию.